Почти 5,1 тыс. обращений поступило омбудсмену Рязанской области в прошлом году

Общее число обращений в адрес уполномоченного по правам человека в прошлом году стало меньше по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что всего в течение года поступило около 5,1 тыс. обращений, среди которых вопросы о правах на жилище и жилищно-коммунальное обслуживание, на пенсионное и социальное обеспечение граждан, находящихся в местах принудительного содержания.

Подчеркивается, что наибольшее количество обращений наблюдалось от участников спецоперации и их семей.Их число составило более 710 обращений. При этом в регионе на данный момент действует свыше 60 мер поддержки участникам СВО и их семьям, из которых 46 региональные.

Отмечается, что также Рязанская область продолжает оказывать всестороннюю помощь эвакуированным гражданам, проживающим в 11 пунктах временного размещения.