Почти 60 подстанций ввели в работу в Подмосковье в этом году

Специалисты «Мособлэнерго» с начала текущего года ввели в эксплуатацию пятьдесят девять подстанций в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Так, в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей новые подстанции установили в том числе в Истре, Наро-Фоминске и Красногорске.

Данная программа действует в регионе четвертый год подряд. За это время качество электроснабжения удалось повысить в среднем на двадцать процентов, рассказал министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

«Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в двадцати шести округах, в этом — в тридцати трех. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей», — подчеркнул Евгений Хромушин.

Кроме того, с начала текущего года специалисты «Мособлэнерго» заменили почти 420 опор и пятьдесят пять километров кабеля на ЛЭП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным министрам и главам округов максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.