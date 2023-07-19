Почти 600 обманутых дольщиков Ленинского округа получат ключи от квартир

До конца текущего года в Ленинском округе планируется восстановить права обманутых дольщиков, вложивших средства в новостройки.

Чтобы эти планы реализовались, строительство корпусов ЖК «Булатниково» и «Три квартала» находятся на особом контроле у главы округа Алексея Спасского. Недавно он вместе с министром жилищной политики региона Инной Федотовой проинспектировали как продвигается строительство последних трех корпусов ЖК «Булатниково».

Готовность объекта оценивается в 90%, вскоре квартиры будут готовы к заселению.

«Прокладка коммуникаций и благоустройство территории идут одновременно со строительством», — отметил глава муниципалитета Алексей Спасский после проверки строительной площадки.

По его словам, такая схема поможет быстрее ввести дома в эксплуатацию.

Последние дома в ЖК «Булатниково» начнут заселять до конца года, а ЖК «Три квартала» достроят до ноября. После заселения этих комплексов вопрос с обманутыми дольщиками в Ленинском городском округе будет решен.