Почти 67 миллионов поездок совершено в Подмосковье по карте «Тройка» за три года

Свыше 66,7 миллиона поездок совершено в Подмосковье по карте «Тройка» за последние три года, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Данной картой можно расплачиваться на всех маршрутах городского транспорта в регионе. «Тройка» не только позволяет быстро оплачивать проезд, но и экономит средства, поскольку после каждой десятой поездки предусмотрена скидка в размере семи процентов.

При этом максимальный размер скидки по «Тройке» составляет тридцать пять процентов. Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, за три года пассажиры сэкономили свыше 140,5 миллиона рублей.

Карта «Тройка» объединила транспортное пространство Москвы и Подмосковья, отметил, в свою очередь, заммэра столицы во вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он также поблагодарил губернатор Московской области Андрея Воробьева за сотрудничество в данной сфере.