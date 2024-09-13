Почти 70 процентов составляет готовность новой школы в подмосковном ЖК «Кембридж»

Девелопер ООО «ОПТИЛЕНД» продолжает возводить новую школу, рассчитанную почти на шестьсот учеников, в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

На данный момент на объекте строители благоустраивают прилегающую территорию, выполняют кровельные, фасадные, сантехнические и вентиляционные работы. Общая площадь здания составит более девяти тысяч квадратных метров. В трехэтажном здании разместят три степени обучения с 1 по 11 классы.

Территорию снаружи оборудуют дорожками и зелеными насаждениями, стадионом с футбольным полем, площадками для баскетбола, волейбола и легкоатлетическими комплексами. Будет предусмотрена отдельная зона для подвижных игр.

Отмечается, что сейчас в комплексе работают: детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству. А всего в проекте «Кембриджа» запланировано семь очередей строительства.