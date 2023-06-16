Почти 70 тысяч телемедицинских консультаций для детей провели в Подмосковье

В Подмосковье в дистанционном формате проводятся консультации врачей, в ходе которых они смогут дать рекомендации по лечению, провести консультацию по итогам прохождения диспансеризации, оформить электронный рецепт и не только. В этом году специалисты провели уже почти 70 тысяч телемедицинских консультаций для детей.