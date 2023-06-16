Почти 70 тысяч телемедицинских консультаций для детей провели в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В Подмосковье в дистанционном формате проводятся консультации врачей, в ходе которых они смогут дать рекомендации по лечению, провести консультацию по итогам прохождения диспансеризации, оформить электронный рецепт и не только. В этом году специалисты провели уже почти 70 тысяч телемедицинских консультаций для детей.
«Благодаря телемедицине можно получить консультацию врача, не выходя из дома. Это особенно удобно для родителей с детьми, потому что нет необходимости идти с ребенком в поликлинику», — отметила Первый заместитель Председателя Правительства региона Светлана Стригункова.
Напомним, что запись на дистанционную консультацию, в том числе, доступна на региональном портале госуслуг и на приеме у лечащего врача. Однако оформить ее можно только после очного приема специалиста.