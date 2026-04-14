Почти 700 случаев в Муроме: врач рассказал, где и как россияне чаще всего подхватывают коварный норовирус

Весенний сезон в России традиционно сопровождается ростом заболеваемости норовирусной инфекцией, известной в быту как «кишечный грипп». Одна из наиболее заметных вспышек зафиксирована в городе Муроме Владимирской области, где за последнюю неделю за медицинской помощью обратились почти семьсот человек. Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев в беседе с aif.ru пояснил, что подобные сезонные подъемы заболеваемости являются скорее закономерностью, чем исключением.

По словам специалиста, норовирус относится к группе распространенных инфекций, поражающих желудочно-кишечный тракт. Пути передачи возбудителя весьма разнообразны: заразиться можно при непосредственном контакте с больным человеком, а также через употребление загрязненной воды или инфицированных продуктов питания. Профессор Воробьев отметил, что вирус способен распространяться как воздушно-капельным, так и контактным способом, причем заразным носитель может становиться еще до появления первых клинических симптомов.

Врач уточнил, что, несмотря на народное название «кишечный грипп», это заболевание не имеет отношения к вирусам гриппа. Оно протекает с характерными признаками острой кишечной инфекции: у пациента может подняться температура, начинается рвота и диарея. В большинстве случаев болезнь длится от одного до трех дней и не требует госпитализации.

Главную опасность при норовирусе, по мнению профессора Воробьева, представляет обезвоживание организма. Чтобы его избежать, заболевшему необходимо употреблять достаточное количество жидкости, в том числе слегка подсоленную воду. В качестве профилактических мер специалист рекомендовал соблюдать базовые правила гигиены: тщательно мыть руки с мылом, пить только безопасную воду и ограничить контакты с заболевшими. При этом эксперт признал, что полностью исключить риск заражения в период сезонного подъема практически невозможно.