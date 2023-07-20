Почти 700 тысяч человек не смогли получить медицинскую помощь из-за забастовки медиков в Великобритании

Почти 700 тыс. человек остались без медицинской помощи из-за множественных забастовок британских медиков, длившихся 8 месяцев. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения.

Во время забастовки интернов, длившейся 5 дней, без помощи медиков осталось более 100 тыс. пациентов, включая тех, что находились в стационаре. За все 8 месяцев, количество пациентов, не получивших помощи врачей, составило более 698 тысяч.

По словам главврача организации Стивена Поуиса, эти данные явно указывают на негативное влияние стачек на тех, кто нуждается в помощи. Врач заявил, что реальное количество оставшихся без помощи еще больше, ведь многие учреждения не записывали пациентов на прием на фоне этих событий.

Недавно сообщалось, что экспорт ракет Storm Shadows также может приостановиться из-за забастовок на складе минобороны в королевстве. Работники склада перестали работать из-за низких зарплат.