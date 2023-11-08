Почти 700 тысяч поездок совершили пассажиры «Мострансавто» на «дачных» маршрутах

Пассажиры «Мострансавто» с апреля совершили более 693 тысяч поездок на «дачных» маршрутах, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Такие маршруты работали до конца прошлой недели.

В этом году в дачный период в регионе запустили четыре десятка маршрутов до СНТ. Они были организованы в двух десятках подмосковных муниципалитетов. Для удобства пассажиров расписание движения автобусов было синхронизировано с графиком движения пригородных электричек.

Наиболее популярным стал маршрут №10 «Автостанция – Юбилейное» в Раменском. На нем было зафиксировано почти 99 тысяч поездок.

Соцкартами проезд в автобусах был зарегистрирован почти в 487 тысячах случаев. Также проезд оплачивали банковскими картами (131 тысячу раз) и проездными (75 тысяч раз).