Обломки дрона ВСУ рухнули во двор дома в Рязанской области

В Рязанской области зафиксировано падение обломков украинского беспилотника во двор частного дома. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что силы ПВО сбили над областью два вражеских дрона.

Несмотря на попытки ВСУ ударить по региону, ПВО успешно отразили атаку. Инцидент не повлек человеческих жертв или существенных разрушений. По официальным данным, обломок от сбитого БПЛА упал во дворе частного дома, но и там не было серьезных последствий.

Согласно данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки над территорией России уничтожено 94 украинских дрона. Наибольшее количество перехватов (34 БПЛА) — зафиксировано в Воронежской области. 5 июля также сбили три вражеских птички на подлете к Москве.