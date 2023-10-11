Почти 80 процентов жителей Подмосковья имеют подтвержденные учетные записи на портале госуслуг

За одиннадцать лет существования регионального портала государственных услуг к нему присоединилось более 6,7 миллиона жителей Подмосковья с подтвержденной учетной записью ЕСИА. Об этом стало известно благодаря Министерству госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

«Уже 11 лет региональный портал является одной из самых посещаемых онлайн-площадок в Московской области. На сегодняшний день в электронном виде доступно более 300 услуг, которыми могут воспользоваться физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

Она также подчеркнула, что услуги не только переводят в «цифру», но и совершенствуют их, внедряют удобные формы, а также сокращают количество документов и сроки рассмотрения заявлений

С начала этого года в ТОП-3 самых популярных электронных услуги вошли: «Выписка из домовой книги» (858 тыс. заявлений), «Кружки и секции» (631 тыс.), «Выдача и замена социальных карт жителя Московской области» (363,6 тыс.).

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что более ста объектов восстановили подмосковные строители на новых территориях России.