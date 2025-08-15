Почти 85% молодых россиян заявили об интересе к экологии в стране

Молодые россияне заботятся об экологии, но в первую очередь поддерживают практики, которые помогают экономить. Об этом заявили во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Такой вывод удалось сделать на основе результатов проведенного опроса. С ними ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эксперты отмечают, что для молодого поколения важна не только забота о природе, но и личная выгода от экологичного образа жизни. Больше всего молодых людей волнуют проблемы мусора (65%) и загрязнение природы (64%). При этом 76% следят за экологической ситуацией в своем городе, тогда как ситуация в стране интересует только половину опрошенных.

Немало респондентов считают, что компании используют «зеленый имидж» лишь для увеличения продаж. И только 8% верят экологическим заявлениям в рекламе. Половина опрошенных уверена, что может отличить экотовар, но лишь 18% проверяют все аспекты: от производства до утилизации упаковки.

Самые популярные экопривычки те, что экономят деньги. Среди них: использование энергосберегающих ламп (66%), экономия ресурсов (55%) и разумные покупки (54%). Доплачивать за экологичность товара более 10% готовы только 17% молодежи.

