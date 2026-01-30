Почти 90 миллионов россиян играют в видеоигры

Согласно свежим данным, представленным главой Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнарой Агамовой, видеоигры прочно вошли в жизнь россиян. Практически каждый второй житель страны увлекается геймингом, а общая аудитория игроков достигает 87 миллионов человек.

Финансовые вложения в эту сферу впечатляют: ежегодный объем рынка видеоигр в России превышает 380 миллиардов рублей. Значительная часть этих средств, около 173 миллиардов, направляется на непосредственную покупку игровых продуктов. Для сравнения, эта сумма более чем в три раза превышает общие расходы граждан на книжную продукцию, что ярко свидетельствует о потребительском приоритете и масштабе индустрии.

Особую роль в развитии рынка играет столица. На Москву, где проживает каждый одиннадцатый российский геймер, приходится около 70% от всех трат на покупку игр, что эквивалентно примерно 121 миллиарду рублей. Эти цифры не только подчеркивают экономический вес Москвы как главного игрового хаба страны, но и подтверждают статус видеоигр как одного из наиболее динамичных и перспективных сегментов креативной экономики России.

