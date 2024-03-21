Почти 900 рабочих продолжают возводить дома в подмосковном ЖК «Рублевский Квартал»

Два строящихся корпуса № 61 и 62, входящие в состав жилого комплекса «Рублевский Квартал» в Одинцовском городском округе, готовы уже на 80 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что параллельно в корпусах № 58 и 59 выполняются работы по кирпичной кладке стен и монтажу окон — готовность этих объектов составила 40%. С началом апреля строители приступят к кровельным работам. Устройство монолитных каркасов корпусов № 54 и 56 удалось закончить с опережением графика — на месяц раньше заявленного срока. Вместе с тем, завершаются монолитные работы на корпусах № 55, 57, 60.

Примечательно, что всего в девяти корпусах первой очереди строительства запроектировано почти три тысячи триста квартир. Среди планировок представлены различные варианты — от студий до четырехкомнатных квартир с объединенной кухней-гостиной.

Дизайн-код проекта «Птицы Подмосковья» нашел отражение в выборе оттенков мест общего пользования. Для отделки применят современные материалы в цветах оперения подмосковных птиц — белый, черный и коричневый. Входные группы получат много естественного света за счет витражного остекления и высоких потолков. Для удобства жителей при входе оборудуют колясочные, а на подземном уровне домов расположатся индивидуальные кладовые для хранения сезонных вещей и спортивного инвентаря.