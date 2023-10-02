Почти четыре миллиона поездок совершили в Подмосковье по «Стрелке» учащегося в сентябре

С начала учебного года школьники и студенты Подмосковья совершили более 3,7 миллиона поездок по карте «Стрелка» учащегося, что на 9% больше прошлогоднего показателя, сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что свыше 19 тысяч транзакций было зафиксировано по карте «Мир» с льготами ученической «Стрелки». Наиболее востребованными у учеников оказались трамвайные маршруты в Коломне: № 4 «ул. Спирина — з-д ЖБИ — Голутвин — пл. Советская — Поликлиника — ул. Спирина», где совершено более 38 тысяч поездок, и № 2 «ул. Спирина — Поликлиника — пл. Советская — Голутвин — з-д ЖБИ — ул. Спирина». На них было зафиксировано более 37 тысяч поездок. Кроме того, популярностью пользовался маршрут Мострансавто № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» — более 28 тысяч поездок.

Отметим, что школьники и студенты региона могут оплачивать проезд банковскими картами платежной системы «Мир» со скидками ученической карты «Стрелка». Подать заявление для этого можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.