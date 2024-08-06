Почти четыре тысячи молодых медработников Подмосковья получают надбавку

Более 3,6 тысячи молодых медицинских специалистов в Подмосковье получают ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей для врачей и семи тысяч рублей — для среднего медицинского персонала, ее можно получить при трудоустройстве в медорганизацию Министерства здравоохранения Московской области на полную ставку в течение года после окончания учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.