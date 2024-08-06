Почти четыре тысячи молодых медработников Подмосковья получают надбавку
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
Более 3,6 тысячи молодых медицинских специалистов в Подмосковье получают ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей для врачей и семи тысяч рублей — для среднего медицинского персонала, ее можно получить при трудоустройстве в медорганизацию Министерства здравоохранения Московской области на полную ставку в течение года после окончания учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мы ведем комплексную работу по вовлечению молодых специалистов в систему здравоохранения региона. Так, у нас действует система наставничества, в рамках которой за молодыми специалистами закрепляется куратор, помогающий адаптироваться на новом месте и передающий накопленный опыт. Кроме того, для молодых специалистов предусмотрена ежемесячная надбавка», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Помимо этого, в регионе для медработников действуют и другие меры социальной поддержки. Например, «Социальная ипотека», «Земский доктор», компенсация аренды жилья и другие, узнать подробности об этом можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.