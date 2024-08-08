Почти десять тысяч деревьев и кустарников высадили во дворах Подмосковья с начала лета
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
С начала этого лета в Подмосковье в рамках благоустройства дворовых и общественных территорий высадили более пяти тысяч деревьев и более двух тысяч кустарников. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В числе округов-лидеров по этому виду работ оказались Балашиха, где высадили более 1,8 тысячи саженцев дуба, Коломна — более 1,2 тысячи деревьев и кустарников, Мытищи — более 1 тысячи саженцев дуба. Работы прошли в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», в них также приняли участие местные жители.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.