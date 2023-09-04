Почти десять тысяч медработников в Подмосковье воспользовались компенсацией аренды жилья с начала года
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В Подмосковье медицинским работникам госучреждений предоставляется ежемесячная компенсация за аренду съемного жилья в размере 20 тысяч рублей. С начала года ее получили почти 10 тысяч сотрудников-представителей 18 специальностей, в том числе, фельдшеры и медсестры, сообщили в областном Минздраве.
«Для сотрудников медицинских учреждений региона действует множество мер социальной поддержки, в том числе Социальная ипотека, «Приведи друга» и многие другие. Самой востребованной мерой поддержки у наших специалистов является компенсация аренды жилья», — отметила Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.
В министерстве уточнили, что чаще всего компенсацию аренды жилья получают сотрудники областной станции скорой медицинской помощи. Подать заявку для получения данной меры поддержки можно на региональном портале госуслуг. Заявку рассмотрят в течение 10 рабочих дней.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Серебряных Прудов.