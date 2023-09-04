Почти десять тысяч медработников в Подмосковье воспользовались компенсацией аренды жилья с начала года

В Подмосковье медицинским работникам госучреждений предоставляется ежемесячная компенсация за аренду съемного жилья в размере 20 тысяч рублей. С начала года ее получили почти 10 тысяч сотрудников-представителей 18 специальностей, в том числе, фельдшеры и медсестры, сообщили в областном Минздраве.