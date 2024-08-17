Почти девяносто рабочих ведут строительство новой поликлиники в Лосино‑Петровском округе

Строители завершили монолитные работы по возведению новой поликлиники, рассчитанной на триста двадцать человек в смену, на территории Лосино‑Петровского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

В настоящее время на объекте ведется монтаж оконных блоков, устройство внутренних инженерных сетей — вентиляции, водоснабжения, кладка перегородок, работы по штукатурке стен.

В трехэтажном здании предусмотрено размещение педиатрического и терапевтического отделений, клинико-диагностической лаборатории, отделения функциональной диагностики, неотложной медицинской помощи и других. При этом ввести объект планируется до конца этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил медиков из Подмосковья, которые сейчас работают в Курской области.