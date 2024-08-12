Андрей Воробьев поблагодарил медиков из Подмосковья, работающих в Курской области
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил медиков из Подмосковья, которые сейчас работают в Курской области.
На совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов Андрей Воробьев подчеркнул, что подмосковные специалисты круглосуточно спасают жизни.
«Хочу поблагодарить <…> и врачей, и фельдшеров, и водителей, которые работают сегодня на очень сложной территории и делают это достойно», — сказал губернатор Московской области.
Андрей Воробьев также напомнил, что продолжается эвакуация детей из Курской области. В Подмосковье для них организовано медицинское обслуживание, психологическая помощь и горячее питание.