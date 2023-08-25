Почти девяносто тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур собрали в Зарайске

«Округ входит в тройку лидеров по площадям сева — более 30 тысяч гектаров. На сегодняшний день валовой сбор зерновых и зернобобовых в округе Зарайск составил более 87 тысяч тонн при средней урожайности 53,5 центнера на гектар. Уборка произведена на площади более 13 тысяч гектаров», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.