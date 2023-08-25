Почти девяносто тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур собрали в Зарайске
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В Московской области продолжается уборочная кампания, самые большие объемы зерновых и зернобобовых культур на сегодняшний день удалось собрать в городском округе Зарайск. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.
«Округ входит в тройку лидеров по площадям сева — более 30 тысяч гектаров. На сегодняшний день валовой сбор зерновых и зернобобовых в округе Зарайск составил более 87 тысяч тонн при средней урожайности 53,5 центнера на гектар. Уборка произведена на площади более 13 тысяч гектаров», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.
В Зарайске также уже начали сбор масличных культур. Уборку произвели на площади 600 гектаров. Валовой сбор составил более 2,6 тысячи тонн, а средняя урожайность — 42,5 центнера на гектар.
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