Почти девятьсот тысяч человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр прошли почти 900 тысяч жителей Подмосковья, сделать это можно в поликлинике или в фельдшерско-акушерских пунктах в рамках проекта «Эффективный ФАП». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В результате у них было выявлено более 18 тысяч заболеваний, о которых пациенты не знали. <…> Регулярная диагностика позволяет вовремя выявить различные отклонения и своевременно начать лечение», — отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Чаще всего врачи выявляли у пациентов болезни сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, органов пищеварения и дыхания, онкологические заболевания. Отметим, что жители региона для прохождения диспансеризации могут обратиться в поликлинику с паспортом и полисом ОМС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.