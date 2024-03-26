Почти девятьсот тысяч человек прошли диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года бесплатную диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр прошли почти 900 тысяч жителей Подмосковья, сделать это можно в поликлинике или в фельдшерско-акушерских пунктах в рамках проекта «Эффективный ФАП». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.