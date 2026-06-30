Почти догнали «семерки» и «восьмерки»: 26 июня ворвалось в топ-3 свадебных дат за 50 лет

Двадцать шестое июня 2026 года вошло в тройку самых востребованных свадебных дней в Москве за последние полвека. По данным заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в этот день в городских загсах заключили брак около полутора тысяч пар.

Наибольший поток новобрачных принял Дворец бракосочетания «Южное Бутово» — там было создано 88 семей. Среди выездных площадок проекта «Новые адреса счастья» лидерами стали особняк Спиридонова и музей-заповедник «Остафьево».

Абсолютный рекорд по числу регистраций в Москве удерживает 7 июля 2007 года, когда поженились 1,7 тысячи пар. На втором месте — 8 августа 2008 года с показателем более 1,6 тысячи молодоженов. Таким образом, 26 июня теперь замыкает эту тройку, уступая лишь двум символичным датам прошлых лет.