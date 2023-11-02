«Почти два часа бабушку держали на телефоне»: таксист из Подмосковья спас пожилую женщину от мошенников

Водитель из Подмосковья помешал мошенникам отнять у пенсионерки последние накопления. Эту историю о человеческой отзывчивости и неравнодушии нам рассказали в пресс-службе «Яндекс. Такси».

Схема обмана оказалось классической: бабушке позвонили и сообщили, что ее дальний родственник попал в беду, и попросили срочно отправить деньги на операцию. Так как у пенсионерки не оказалось смартфона, и она не могла перевести деньги через банковское приложение, мошенники все же придумали, как забрать у нее все сбережения. Они решили использовать незнакомого им таксиста, чтобы он выступил курьером: забрал деньги у пожилого человека и привез мошенникам. Однако сгубила их жадность.

Странный заказ

Нам удалось разыскать неравнодушного водителя такси, который рассказал, как ему удалось вывести злоумышленников на чистую воду.

По словам героя этой истории Андрея Травкина, он сразу заподозрил, что с заказом что-то не то.

«Я работаю в такси уже давно, являюсь военным пенсионером, а раньше занимался правоохранительной деятельностью, поэтому то, что это мошенники, понял сразу. Пущино — город маленький, все рядом. Когда поступил заказ съездить в Подольск, я не отказался. К тому же, заказ должны были оплатить по карте, что уже говорит о серьезности пассажира», — рассказал Травкин интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Он пояснил, что не забеспокоился, когда, приехав по адресу, никто так и не вышел. А через некоторое время ему позвонил мужчина с характерным южным акцентом и попросил за отдельную плату доехать до другого адреса в Подольске, но сперва нужно забрать у его бабушки документы и привезти ему. Андрей Травкин согласился и сразу же позвонил в полицию.

На живца

«Полиция достаточно быстро приехала — через 2-3 минуты. За это время мне еще раз позвонил этот же мужчина и попросил сходить к бабушке, так как она старенькая и ей тяжело спускаться. Я не отказался, и тут началась путаница: мужчина никак не мог вспомнить, какой конкретно подъезд у его бабушки, что нет домофона, а номер кодового замка ему нужно уточнить. Он прислал мне номер замка, и тут как раз приехали полицейские», — пояснил Травкин.

Они поднялись в квартиру к пенсионерке, в которой, по словам Андрея, уже находились соседки и сотрудник соцзащиты.

«Нас сначала приняли за мошенников, потому что полицейские были в штатском, а соседки уже начали что-то подозревать. Почти два часа бабушку держали на телефоне мошенники. Полицейские предъявили удостоверения, и в этот момент разговор со старушкой был закончен», — добавил водитель.

Фото: [ freepik.com ]

Нестареющая классика

Выяснилось, продолжил Травкин, что пенсионерка сразу согласилась передать деньги якобы на лечение родственнику, но у нее при себе было только 700 тысяч, а требовалось 900 тысяч. Тогда она пошла просить недостающую сумму у соседей, двое из которых сразу принесли деньги, и только одна соседка заподозрила, что пенсионерку обманывают.

«С бабушкой поговорили полицейские, она написала заявление на мошенника. Передо мной извинились за разбитую губу, потому что мне нормально так по носу дверью щелкнули», — заключил водитель.

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