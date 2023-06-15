Почти два миллиарда рублей вложат в строительство птицеводческого комплекса в Подмосковье
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Глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов и представитель ТД «Окская птицефабрика» (входит в АО «Окское») Олег Лякин на полях ПМЭФ подписали соглашение о взаимодействии при строительстве птицеводческого комплекса на территории городского округа Луховицы, сообщили в пресс-службе министерства. В реализацию проекта вложат 1,9 миллиарда рублей.
«Планируемые мощности производства составят более 1,2 миллиона яиц в сутки, что позволит выйти на показатель в более чем 450 млн яиц в год», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует ведомство.
Производственный комплекс будет состоять из шести птичников для кур-несушек, складской и сортировочного комплекса. Его строительство создаст в округе 60 рабочих мест.
Ранее губернатор Подмосковья назвал ПМЭФ-2023 главным экономическим событием года.