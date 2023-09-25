Почти два миллиона человек посетили парки Московской области за прошлую неделю

Посещаемость парков и лесопарков Московской области, несмотря на завершение летнего сезона, не снизилась, за прошлую неделю их посетили более 1,7 миллиона человек. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«Природные территории Московской области привлекают жителей и гостей региона удобным расположением, развитой инфраструктурой для проведения досуга и занятий спортом на свежем воздухе. Хорошая погода также поспособствовала росту посещаемости. Но главное, это наличие всех условий для полноценного отдыха как взрослых, так и детей», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Наибольшей популярностью традиционно пользовался парк «Пехорка» в Балашихе — 86 тысяч посещений. Одними из самых популярных стали парк Толстого в Химках, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском округе, парк «Сестрорецкий» в Клину и парк усадьбы Кривякино в Воскресенске. Больше всего гостей парки региона приняли в минувшую субботу, тогда их посетили 312 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.