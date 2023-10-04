Почти два миллиона человек проживают в Подмосковье в сельской местности

В Подмосковье в сельской местности проживают порядка 1,8 миллиона человек, сообщил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«В Московской области развитию сельских территорий уделяется особое внимание. Село должно быть комфортным для проживания и работы. Перед органами власти всех уровней стоит задача повышения доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования, развития социальной инфраструктуры в сельской местности. И важной составляющей этой работы является обеспечение сельских жителей мерами поддержки», — подчеркнул он.

Голубев напомнил, что в Федеральной антимонопольной службе подготовили изменения в методические указания по расчету тарифов на электрическую энергию с конкретными рекомендациями, которые касаются сельских населенных пунктов. По его словам, данное решение является особенно важным, потому что цены должны быть доступны для граждан. Председатель комитета добавил, что данная мера станет «еще одной важной составляющей поддержки сельских жителей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.