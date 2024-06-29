Почти двадцать городов Подмосковья охватила Всероссийская ярмарка трудоустройства

За прошедшую неделю Всероссийская ярмарка трудоустройства охватила 18 городов и собрала на своих площадках почти 500 крупных работодателей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

Первый заместитель председателя Правительства Людмила Болатаева рассказала, что всего за 4 дня всероссийской ярмарки трудоустройства ее площадки посетили почти четыре тысячи человек, из которых более двух тысяч получили предложения от работодателей.

Несмотря на то, что поиск вакансий сейчас доступен каждому по сети интернет, соискатели уверены: ярмарки трудоустройства — это самый удобный и эффективный инструмент для тех, кто ищет работу или сотрудников к себе на предприятие. Причина проста — живой диалог между соискателем и работодателем остаётся самым надёжным способом сделать правильный и взвешенный выбор.

Окончание Всероссийской ярмарки, вместе с тем, не помешает проводить подобные мероприятия и в течение всего года. По крайней мере, главный организатор ярмарок, Центр занятости населения Московской области, не намерен сбавлять темпы.