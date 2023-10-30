Почти двадцать миллиардов рублей поступило в бюджет округов Подмосковья от аренды и продажи земли и имущества
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
С начала года в бюджеты городских округов Московской области от аренды и продажи земельных участков и имущества поступило 17,5 миллиарда рублей, сообщили в областном Минимуществе. Это на 2,4 миллиарда больше прошлогоднего показателя.
«Это стало возможным благодаря вовлечению земельных участков и имущества в хозяйственный оборот. Наибольший объем от аренды и продажи земельных участков обеспечили городские округа: Щелково, Егорьевск, Шаховская, Ступино и Руза», — рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
По ее словам, самыми популярными у жителей Подмосковья являются участки под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство и строительство коммерческих объектов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.