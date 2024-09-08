Почти двадцать процентов составляет явка на 12 часов дня третьего дня голосования

По состоянию на 12 часов дня, 8 сентября, на территории Московской области, где проводятся выборы депутатов Советов депутатов городских округов, явка избирателей составила 19,80 процентов. Об этом заявили в пресс-службе Московской областной избирательной комиссии.

Так, на избирательных участках явка превысила четырнадцать процентов. А из общего числа людей, зарегистрировавшихся для участия в дистанционном электронном голосовании, свой выбор сделали уже почти восемьдесят пять процентов.