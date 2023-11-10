Почти двадцать тысяч камер в Подмосковье подключили к «Безопасному региону» с начала года

С начала этого года к системе «Безопасный регион» в Московской области подключили 17,5 тысячи камер. Об этом сообщили в областном Мингосуправления.

В ведомстве уточнили, что за неделю их число выросло еще на 585. Всего в регионе их насчитывается 128,5 тысячи. Такие видеокамеры устанавливают для того, чтобы следить за безопасностью в подъездах, парках, на дорогах, в общественном транспорте, на детских и спортивных площадках, возле школ и детских садов и в других общественных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.