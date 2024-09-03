Почти двадцать тысяч пар поженились этим летом в Подмосковье

В Подмосковье завершился летний свадебный сезон. Так, порядка двадцати тысяч пар выбрали именно летний сезон. Об этом заявили в Министерстве социального развития Московской области.

Первый заместитель председателя Правительства Подмосковья Болатаева Людмила рассказала, что в этом году у подмосковных новобрачных появилась уникальная возможность пожениться на выездной площадке или в парке. А для удобства запустили свадебный портал, который объединил свыше шестидесяти лучших локаций.

Нововведение оказалось востребованным у молодоженов и в этом сезоне многие пары выбрали для себя регистрацию брака на свежем воздухе: парк «Патриот», центральный парк культуры в Мытищах и парк им. В. Талалихина, а также Усадьбу «Гребнево». В некоторых парках региона для выездной регистрации брака предусмотрены декоративные арки, дизайнерские тумбы, стулья и зонты для гостей.

В ведомстве отметили, что работа выездных площадок будет продолжена с учетом погодных условий, а для удобства и широкого выбора будущие супруги могут выбрать свою локацию.

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