Почти две тысячи человек приняли участие в конгрессе «Подмосковные вечера. У истоков жизни»

Более 1,5 тысячи специалистов приняли участие в I Московском областном междисциплинарном конгрессе «Подмосковные вечера. У истоков жизни», торжественное закрытие мероприятия прошло сегодня. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря таким мероприятиям, специалисты имеют возможность повысить свою квалификацию, обсудить с коллегами последние достижения сферы родовспоможения, а также обменяться опытом и мнениями. Но самое главное — повысить качество медицинской помощи для будущих мам, беременных женщин и новорожденных», — сказала главный врач Московского областного перинатального центра Ольга Серова.

По ее словам, на конгресс представили 50 докладов, в рамках него прошли пять круглых столов и 12 мастер-классов. Участники обсудили дородовую подготовку беременных и семейных пар, развитие сестринской и акушерской службы региона и не только. Отметим, что мероприятие организовали Минздрав региона, областной перинатальный центр и научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ). Его провели в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.