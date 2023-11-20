Почти две тысячи детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье за два года
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В течение двух лет в Московской области планируют обеспечить жильем почти две тысячи детей-сирот, сообщили в Мособлдуме. На эти цели в следующем году выделят более трех миллиардов рублей.
«У нас продолжится реализация закона о предоставлении сертификатов на жилье, поскольку теперь их выдача не ограничена сроками. Такая практика была опробована в этом году и уже успешно себя зарекомендовала. <…> Это очень удобно, поскольку можно выбрать квартиру там, где нравится — в любом городском округе», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
При этом Подмосковье стало первым регионом в России, где дети-сироты могут получить жилищные сертификаты не с 23, а с 18 лет. У них также остается право получать жилье, а не сертификат.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.