Почти две тысячи детей-сирот обеспечат жильем в Подмосковье за два года

«У нас продолжится реализация закона о предоставлении сертификатов на жилье, поскольку теперь их выдача не ограничена сроками. Такая практика была опробована в этом году и уже успешно себя зарекомендовала. <…> Это очень удобно, поскольку можно выбрать квартиру там, где нравится — в любом городском округе», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.