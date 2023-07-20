Почти две тысячи нелегальных перевозчиков выявили в Подмосковье с начала года

С начала текущего года сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) и правоохранительных органов выявили в Подмосковье почти 1,7 тысячи водителей, которые осуществляли таксомоторные перевозки без соответствующего разрешения. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В сообщении ведомства уточнили, что автомобили данных водителей были изъяты и перемещены на штрафстоянки. Агрегаторы также отключили от заказов более 200 «нелегалов». В отношении водителей составили свыше 6,9 тысячи административных материалов. В министерстве добавили, что пассажирам небезопасно пользоваться услугами нелегальных такси, потому что в этом случае они не застрахованы на случай аварии.

Легальный автомобиль такси должен быть белого цвета с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. В салоне автомобиля должна быть размещена информация о водителе, компании и тарифах на поездки, а также QR-код с действующим разрешением. Его можно проверить здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.