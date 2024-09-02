Почти двести человек переехало из аварийного жилья за прошлую неделю в Подмосковье

В Подмосковье за минувшую неделю из аварийного жилья переселен сто девяносто один человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что на прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено более восьмидесяти аварийных помещений в Шатуре, Серпухове, Коломне, Щелково, Электростали, Мытищах, Луховицах, Кашире, Воскресенске, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Рузском, Пушкинском и Сергиево-Посадском округе.

Таким образом, за неделю удалось расселить чуть более трех с половиной тысяч квадратных метров жилья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что правительству региона удалось привлечь тысячу двести специалистов в Детский клинический центр им. Рошаля в Красногорске.