Почти двести человек заблудились в лесах Подмосковья за неделю

На прошлой неделе в лесах Московской области заблудились 198 человек. Об этом сообщили в областном Комитете лесного хозяйства.

«Для того, чтобы вернуться домой, большинству понадобилась помощь лесничих и поисково-спасательных отрядов», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Он уточнил, что на прошлой неделе люди терялись в лесах ежедневно. Чаще всего — в выходные. Наибольшее число заблудившихся зафиксировали в Клинском, Дмитровском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах. В Луховицком лесничестве за этот период никто не обратился за помощью к спасателям.

Среди тех, кто потерялся, были дети, пожилые люди, которые отправлялись в лес одни и без телефонов. В комитете призвали не позволять таким категориям граждан уходить в лес в одиночку. Если вы или ваш родственник потерялись в лесу, важно немедленно связаться со специалистами Единой службы спасения по телефону 112.