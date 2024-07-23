Почти двести новорожденных с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье с начала года

«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой, необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока. Важно отметить, что каждый спасенный малыш — это результат работы не только новейшего оборудования, а, в первую очередь, большой команды настоящих профессионалов своего дела», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.