Почти двести новорожденных с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье с начала года
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
С начала 2024 года подмосковные врачи-неонатологи спасли более 2,1 тысячи детей, родившихся раньше срока, в том числе, 188 — с экстремально низкой массой тела. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой, необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше положенного срока. Важно отметить, что каждый спасенный малыш — это результат работы не только новейшего оборудования, а, в первую очередь, большой команды настоящих профессионалов своего дела», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ведомстве уточнили, что минимальный вес новорожденного составил 450 граммов, его спасли специалисты из Московского областного перинатального центра. Узнать подробности о системе родовспоможения региона можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.