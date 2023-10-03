Почти двести обращений граждан поступили в Минстрой Подмосковья в сентябре

Общество

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В минувшем сентября в Минстрой Московской области поступило 177 обращений от местных жителей, сообщили в пресс-службе ведомства. С начала года в ведомство поступило более 1,5 тысячи обращений.

В пресс-службе уточнили, что большинство запросов касались сроков и механизмов расселения аварийного жилья на территории региона. Часть вопросов относились к теме строительства объектов социальной инфраструктуры.

«Все обращения рассмотрены профильными подразделениями ведомства, заявителям направлены ответы в установленные сроки», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.

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