Почти двести поездок на бесплатном такси совершили подмосковные ветераны в прошлом году

Подмосковные участники и инвалиды Великой Отечественной войны совершили в прошлом году сто девяносто две поездки на бесплатном такси, а в 2024 году — уже более тридцати таких поездок. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что для того, чтобы вызвать бесплатное такси для ветерана ВОВ, необходимо позвонить по короткому номеру 122 с территории региона, сообщить оператору данные ветерана, а также указать маршрут поездки.

Примечательно, что цель поездки может быть любой. С ветераном бесплатно может поехать один сопровождающий. Число поездок не ограничено, но их общая стоимость за месяц не должна превышать тысячу рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с юбилеем ветерана труда Людмилу Ермолову из подмосковной Черноголовки.