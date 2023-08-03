Почти двести участников из Подмосковья вышли в региональный этап конкурса «Лидеры России»

В региональный этап конкурса управленцев «Лидеры России», проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» вышли свыше 190 представителей Московской области. Об этом сообщили в соцсетях пресс-службы губернатора и Правительства региона.

В пятом сезоне проекта участники будут решать реальные социально-экономические проблемы регионов России, после чего определится лучший проект команды. Его представят руководству конкретного региона и воплотят в жизнь.

Отметим, что участниками состязаний станут более трех тысяч граждан из России и еще 23 стран, которые справились с дистанционным этапом проекта и тестированием. В число участников входят управленцы из Подмосковья, которые представляют различные сферы бизнеса и производства, ИТ-технологий, образования, государственного управления, здравоохранения и культуры.