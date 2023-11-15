Почти двести женщин работают водителями автобусов Мострансавто в Подмосковье

По данным ведомства, большинство из них трудоустроены на маршрутах МАП № 2 города Коломна, МАП № 12 города Ногинск и МАП № 5 города Подольск. Водителям компании предоставляется расширенный социальный пакет, в том числе, бесплатные поездки в автобусах предприятия, проживание в общежитиях или компенсация до 9 тысяч рублей за аренду жилья для иногородних сотрудников и не только. С июня этого года также выплачивается материальная помощь для обустройства на новом месте жительства. Отметим, что актуальные вакансии можно найти на официальном сайте Мострансавто.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.