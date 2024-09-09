Почти двести жителей Подмосковья пересели из аварийного жилья за неделю
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На прошлой неделе в Подмосковье из аварийного жилья переселили 174 человека, они получили новые жилые помещения в домах-новостройках и на вторичном рынке жилья или выкупную стоимость. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На прошедшей неделе <…> было расселено 89 аварийных помещений в Шатуре, Зарайске, Солнечногорске, Коломне, Истре, Клину, Воскресенском, Дзержинском, Богородском, Орехово-Зуевском, Лосино-Петровском и Талдомском округах», — говорится в сообщении.
В общей сложности было расселено более 3,5 тысячи квадратных метров жилья. Работы проходили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.м