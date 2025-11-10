Почти как похмельный синдром: одна утренняя привычка разрушает нервы и приводит к стрессу

Привычка начинать день с погружения в телефон может стать скрытым источником хронического стресса и снижения продуктивности. Как поясняет в беседе с RT врач-психиатр высшей категории Владимир Каторгин, регулярный утренний скроллинг формирует порочный круг для людей, склонных к тревожности.

Мозг, еще не успевший перейти в активный режим после сна, оказывается перегруженным потоком часто негативной информации, что запускает механизмы беспокойства и желания контролировать неподконтрольные события.

Особенность этой привычки в ее коварном двустороннем эффекте — она не только усугубляет существующую тревожность, но и способна самостоятельно провоцировать тревожные состояния у изначально спокойных людей. Новостная лента становится своеобразным усилителем переживаний, где каждая новая информация может запускать цепочку беспокойств. Утренние минуты, которые должны быть посвящены плавному переходу к дневной активности, превращаются в источник скрытого стресса.

Психиатр рекомендует сознательно формировать альтернативные утренние ритуалы, которые помогут перезагрузить нервную систему. Вместо погружения в цифровое пространство можно посвятить 10-15 минут легкой гимнастике, спокойному завтраку без внешних раздражителей или планированию дня в бумажном ежедневнике. Важно создать «буферную зону» между сном и активным бодрствованием, где мозг сможет адаптироваться к дневному режиму работы без информационных перегрузок. Этот подход особенно актуален в вечернее время — отказ от скроллинга за 1-2 часа до сна помогает улучшить качество отдыха и снижает уровень кортизола. Для тех, кто не готов полностью отказаться от утреннего знакомства с новостями, эксперты советуют хотя бы отложить первый контакт с телефоном на 30-40 минут после пробуждения, дав психике возможность проснуться в комфортном темпе.

