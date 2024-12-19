Блогер Горавская назвала наиболее оригинальный подарок к Новому году

Традиционно конец декабря — время дарить подарки. По словам блогера Виктории Горавской, наиболее впечатляющими подарками являются те, которые имеют символическое значение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Она отметила, что однажды ей подарили ключ, сказав, что это ключ от новых возможностей, и следует его держать ближе. Поэтому теперь она всегда его имеет при себе.

По мнению блогера, судя по тому, как складывается ее жизнь, талисман работает.

Ранее сообщалось, что россияне назвали носки и сувениры самыми неудачными новогодними подарками.