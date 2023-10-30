Почти миллион человек посетили парки и лесопарки Подмосковья за неделю
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
На прошлой недели парки и лесопарки Подмосковья посетили почти 950 тысяч жителей и гостей региона, сообщили в областном Минблаго. Наибольшее число посетителей зафиксировали в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино, там отдохнули более 32 тысяч человек.
«Несмотря на почти зимнюю погоду посещаемость парков и лесопарков Подмосковья остается высокой. Мы создали комфортные условия для прогулок и занятий спортом, развитую инфраструктуру, зоны отдыха для детей. Все это привлекает в наши парки все больше людей. Мы ожидаем, что за этот год наши парки и лесопарки посетят более 66 миллионов человек», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.
В пятерку самых посещаемых на прошлой неделе парков также вошли Парк им. Толстого в Химках, Парк «Сестрорецкий» в Клину, Парк Лапса в Люберцах и Парк «Пестовский» в Балашихе. Наибольшее число посещений фиксировали в прошлые среду и четверг — 163 и 161 тысяча человек соответственно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.