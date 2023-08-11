Почти миллион поездок совершили пассажиры на автобусах с баннерами «Лето в Подмосковье»

Пассажиры «Мострансавто» с начала июня совершили почти миллион поездок на автобусах с баннерами «Лето в Подмосковье».

Транспортные средства, украшенные ссылкой на страницу сайта «Путеводитель по Подмосковью», курсируют в различных городах региона, напомнили в пресс-службе областного Минтранса.

В ведомстве уточнили, что свыше 370 тысяч поездок на таких автобусах пассажиры совершили по социальным картам. Самым популярным способом оплаты стали банковские карты — свыше 400 тысяч транзакций. Также жители и гости Московской области платили за проезд картами «Тройка» и «Стрелка» — почти 149 тысяч поездок.

«Летов в Подмосковье» — туристический проект регионального правительства по популяризации отдыха в Московской области. Такими баннерами украшены шестьдесят автобусов большого класса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что реконструкция участка Пироговского шоссе будет завершена в конце следующего года.