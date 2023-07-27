Губернатор Подмосковья: реконструкцию участка Пироговского шоссе завершат в конце 2024 года

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ на Мытищинской хорде. Он отметил, что важно сделать не только данную дорогу, но и удобные подъездные пути к ней. Об этом глава региона написал в своих соцсетях.

Он напомнил, что в 2021 году началась реконструкция Пироговского шоссе. Речь идет об участке протяженностью 2,1 километра от Волковского шоссе до Мытищинской хорды. Данная дорога важна для сорока тысяч жителей поселка Пирогово и близлежащих деревень, подчеркнул Воробьев.

«Здесь мы закончим работы одновременно с Мытищинской хордой — в конце 2024 года. Заодно обновим остановки «МИСИ», «Динамо» и «РБК», обустроим новые наземные пешеходные переходы, поставим светофоры», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев также напомнил, что на пересечении Пироговского шоссе с Олимпийским проспектом продолжается реконструкция путепровода через железную дорогу. Его расширят с двух до четырех полос. Сейчас готовность моста составляет 75 процентов. Работы будут завершены до конца года.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев проехал за рулем автомобиля по участку Мытищинской хорды, который находится в высокой степени готовности.