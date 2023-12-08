Почти на 30% увеличился спрос на туристическое жилье в РФ за год
Фото: [©Михаил Воскресенский/РИА Новости]
По данным сервисов бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com, общий спрос на туристическое жилье по России за год увеличился почти на 30%. Об этом сообщают «Известия».
Отмечается, что к концу текущего года средний чек за сутки в отелях и иных объектах размещения увеличился на 5%, а в прошлом году рост составлял 10%. Следовательно, рост расходов на размещение в путешествиях по стране замедлился вдвое.
Добавляется, что наиболее популярной категорией объектов размещения у жителей РФ в текущем году остались отели, на них пришлось примерно 2/3 бронирований.
Уточняется, что самыми востребованными направлениями для путешествий по количеству бронирований по стране стали обе столицы, а также Краснодарский край.