Почти на 30% увеличился спрос на туристическое жилье в РФ за год

По данным сервисов бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com, общий спрос на туристическое жилье по России за год увеличился почти на 30%. Об этом сообщают « Известия ».

Отмечается, что к концу текущего года средний чек за сутки в отелях и иных объектах размещения увеличился на 5%, а в прошлом году рост составлял 10%. Следовательно, рост расходов на размещение в путешествиях по стране замедлился вдвое.

Добавляется, что наиболее популярной категорией объектов размещения у жителей РФ в текущем году остались отели, на них пришлось примерно 2/3 бронирований.

Уточняется, что самыми востребованными направлениями для путешествий по количеству бронирований по стране стали обе столицы, а также Краснодарский край.