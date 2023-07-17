Почти на треть увеличилось количество выставленных на продажу квартир в новостройках Москвы в июне
Фото: [©Михаил Воскресенский/РИА Новости]
В прошедшем месяце на первичном рынке недвижимости столицы в продаже находилось 52 тыс. квартир, что почти на треть больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на брокерское агентство недвижимости DOLGOV PRO.
Отмечается, что средняя цена одного квадратного метра новостройки составила более 420 тыс. рублей, что на10% больше, чем годом ранее.
Уточняется, что увеличение спроса покупательской способности также заметно на рынке недвижимости. Так, число реализованных лотов выросло на 35% по сравнению с прошлым годом.
Добавляется, что доминирующий инструмент приобретения столичной недвижимости на первичном рынке – ипотечный кредит, посредством которого было приобретено свыше 70% квартир.