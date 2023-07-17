Почти на треть увеличилось количество выставленных на продажу квартир в новостройках Москвы в июне

В прошедшем месяце на первичном рынке недвижимости столицы в продаже находилось 52 тыс. квартир, что почти на треть больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на брокерское агентство недвижимости DOLGOV PRO.

Отмечается, что средняя цена одного квадратного метра новостройки составила более 420 тыс. рублей, что на10% больше, чем годом ранее.

Уточняется, что увеличение спроса покупательской способности также заметно на рынке недвижимости. Так, число реализованных лотов выросло на 35% по сравнению с прошлым годом.

Добавляется, что доминирующий инструмент приобретения столичной недвижимости на первичном рынке – ипотечный кредит, посредством которого было приобретено свыше 70% квартир.